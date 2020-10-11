سحب عقار “ميتفورمين هيدروكلوريد” لعلاج السكري لاحتواءه مادة مسببة للسرطان

المناطق - الرياض

أعلنت “إدارة الغذاء والدواء” الأميركية، عن سحب عقار “ميتفورمين هيدروكلوريد” لعلاج السكري، لأنه يحتوي على مستويات زائدة من مادة مسببة للسرطان.

وأكدت الإدارة أن الشركة المنتجة للدواء “أجرت اختبار N-Nitrosodimethylamine) NDMA) للقطع المحددة بالأسواق، غير منتهية الصلاحية، ولاحظت أن محتوى NDMA في بعض القطع يتجاوز الحد اليومي المقبول البالغ 96 نانوغرام/ يوم”.

وأضافت “إدارة الغذاء والدواء”: أن قرار السحب ينطبق على أقراص ميتفورمين بين 500 مغم و 750 مغم، ونصحت مستخدمي الدواء بعدم وقفه، إلى حين استشارة أطبائهم لتوفير خيار بديل.

وبحسب “الحرة”؛ وسعت الشركة المصنعة للدواء، نطاق السحب الذي أُعلن في البداية في يونيو، ليشمل الآن 76 كمية إضافية غير منتهية الصلاحية من الدواء.

ويتم تسويق الدواء المسحوب تحت الاسم التجاري Time-Cap Labs, Inc، وهو يحتوي على مستوى عالٍ غير مقبول من N-Nitrosodimethylamine، والذي يعتبر مادة مسرطنة محتملة للإنسان.