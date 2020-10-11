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“الطاقة الذرية”: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى مما كانت ملتزمة به

“الطاقة الذرية”: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى مما كانت ملتزمة به

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“الطاقة الذرية”: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى مما كانت ملتزمة به

“الطاقة الذرية”: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى مما كانت ملتزمة به
http://almnatiq.net/?p=911147
المناطق - وكالات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقاً للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف غروسي، في مقابلة مع صحيفة «دي برس» نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت): «يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به، وهذه الكمية تزداد كل شهر»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ورداً على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي، قال غروسي: «في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن الوقت بل ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية. إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي».
وتنفي إيران امتلاكها برنامج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة.

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