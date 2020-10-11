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وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة

وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة

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وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة

وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة
http://almnatiq.net/?p=911156
المناطق - الرياض

أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 15000 ريال للحالات النفسية الحادة خلال مدة الوثيقة وتشتمل (5000) ريال للحالات النفسية غير الحادة لـ (4) جلسات مع الأدوية خلال مدة الوثيقة.

وقال المجلس إن الصحة النفسية جزء مهم لا يتجزأ من الصحة العامة، ولا تكتمل الصحة دون الصحة النفسية.

وتشمل الصحة النفسية السلامة العاطفية، والنفسية، والاجتماعية التي تؤثر في طريقة التفكير، والشعور، والعمل، والتواصل مع الآخرين.

 

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