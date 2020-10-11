بعد صدور قرار “لجنة الانضباط” لصالح برسبوليس الإيراني.. “النصر” يستعين بـ4 محامين لتولي ملف الاستئناف, اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 05:00 صباحاً

أفادت مصادر بأن إدارة نادي النصر استعانت بـ4 محامين دوليين؛ من أجل تولي ملف استئناف قرار رد الاعتراض الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص مباراة نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن النصر طلب حيثيات قرار لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، مبينةً أنه يمتلك مهلة 10 أيام من أجل تقديم الاستئناف.

وأشارت إلى أنه سينتظر القرار الذي سيحدد توجه النصراويين إلى محكمة التحكيم الدولية “كاس” من عدمه.

يُشار إلى أن نادي النصر قدم شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي بشأن مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس غير المؤهلين، في مباراتهما بنصف نهائي دوري الأبطال إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت قراراً برد الاعتراض.