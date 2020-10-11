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شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة

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شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة

شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة
http://almnatiq.net/?p=911177
المناطق - الرياض

كشفت تسريبات ايميلات هيلاري أن وزير خارجية عمان الأسبق “يوسف بن علوي” وتنظيم الحمدين في قطر ونظام القذافي وجواسيسهم راهنوا على حكومة أوباما وهيلاري واجتمعوا معهم في غرف مغلقة لتفكيك السعودية.
كما فضحت إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد ‏الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فضحت تواطؤ تنظيم الحمدين ومن معه لاستهداف المملكة ومحاولة اسقاطها.
وكانت‎ إيميلات هيلاري المسربة كشفت المخططات القطرية الخبيثة ضد المملكة والدول العربية عبر ضخ أموال ‏في مؤسسة كلينتون لصالح تمرير المخطط القطري في الشرق الأوسط‎.‎

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