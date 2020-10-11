منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .