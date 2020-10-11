احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي لاستهداف المملكة
أبرز المواد
 شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة
أبرز المواد
 “النقد” تحدد ثلاث خطوات لفحص عملة البوليمر الجديدة ..
أبرز المواد
 شاهد .. دهاء بندر بن سلطان في التعامل مع الرئيس الليبي معمر القذافي
أبرز المواد
 “ايميلات هيلاري”:السعودية وضعت مصالحها وأمنها الإقليمي على المحك من أجل العرب
أبرز المواد
 تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري وسامبا تمهيداً لإعلان “حدث جوهري”
أبرز المواد
 “التعليم” تدعو إلى رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور للحد من آثار كورونا على الطلبة
أبرز المواد
 “النصر” يستعين بـ4 محامين لتولي ملف الاستئناف
أبرز المواد
 وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة
أبرز المواد
 إمارات المناطق مسؤولة عن تنفيذ الأحكام ضد الأجهزة الحكومية
أبرز المواد
 عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز سبعة ملايين في الهند
أبرز المواد
 “الطاقة الذرية”: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى مما كانت ملتزمة به
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

أبرز المواد
شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة

شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة

أبرز المواد
“النقد” تحدد ثلاث خطوات لفحص عملة البوليمر الجديدة ..

“النقد” تحدد ثلاث خطوات لفحص عملة البوليمر الجديدة ..

أبرز المواد
شاهد .. دهاء بندر بن سلطان في التعامل مع الرئيس الليبي معمر القذافي

شاهد .. دهاء بندر بن سلطان في التعامل مع الرئيس الليبي معمر القذافي

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي لاستهداف المملكة
http://almnatiq.net/?p=911182
المناطق - الرياض

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
وأشاد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

روابط ذات صلة

شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة

شاهد كيف راهن تنظيم الحمدين والقذافي وبن علوي على أوباما وهيلاري لتفكيك المملكة
“النقد” تحدد ثلاث خطوات لفحص عملة البوليمر الجديدة ..

“النقد” تحدد ثلاث خطوات لفحص عملة البوليمر الجديدة ..
شاهد .. دهاء بندر بن سلطان في التعامل مع الرئيس الليبي معمر القذافي

شاهد .. دهاء بندر بن سلطان في التعامل مع الرئيس الليبي معمر القذافي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*