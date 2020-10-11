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حيتس يحذر من ارتفاع خطير بوفيات كورونا في أمريكا

حيتس يحذر من ارتفاع خطير بوفيات كورونا في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=911203
المناطق - الرياض

حذر مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، الأميركيين من ارتفاع “مدمر” في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إذا لم يتعاون المواطنون مع السلطات على نحو أكبر.

وقال غيتس في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “إن بي سي”، إنه سيكون هناك ارتفاع في وفيات كوفيد-19، إذا لم يعمل جميع أفراد المجتمع معا لمكافحة الوباء.

وانتقد نظام اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى طول فترة الانتظار الخاصة بإصدار النتيجة.

وأضاف قائلا: “لدينا في أميركا أسوأ نظام اختبار في العالم، إلا أنه قابل للإصلاح إن أردنا ذلك”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ودعا الملياردير البالغ من العمر 64 عاما الإدارة الأميركية لتحمّل “مسؤولية أخطائها فيما يتعلق باستراتيجية مواجهة الوباء”، لافتا إلى ضرورة “تصحيح مسار عملها”.

وبيّن أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد في مجابهة الجائحة في مجالات أخرى غير تمويل الأبحاث، مشددا على أهمية التجاوب السريع مع الإصابات والتحذيرات التي تصدر عن الجهات المعنية، والحصول على نسب مرتفعة من التشخيص الصحيح.

وفيما يتعلق بلقاح كورونا، أوضح غيتس أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تتعرض لضغوط لترخيص لقاح لكوفيد-19، مشيرا لوجوب إيصاله للأميركيين فور طرحه، وكذلك الأمر بالنسبة لدول العالم، لاستبعاد عودة المرض للولايات المتحدة.

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