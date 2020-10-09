الفيصل يستقبل مدير عام فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة

المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة المُعين حديثاً عبدالعزيز الدوسري.

وهنأ سموه الدوسري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق والعون في مهام عمله، مستعرضاً خطط فرع النيابة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، كذلك سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والفرع.

بدوره قدّم مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.