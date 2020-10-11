أمانة الشرقية ترصد 11 مخالفة من خلال 416 جولة رقابية نفذتها على الأسواق والمراكز التجارية

الدمام - المناطق

رصدت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس السبت 23/2/1442هـ، 11 مخالفة، منها 7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و 4 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، جاء ذلك من خلال 416 جولة رقابية نفذتها الأمانة، بالإضافة الى 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 724 موقعاً، باستخدام 150547 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7633 طن من النفايات، وإزالة 3939 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات (940) خلال الفترة من 04/10/2020م، حتى 10/10/2020م، (2624) بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا فقد تلقّى المركز أمس السبت 23/02/1442هـ، (19) بلاغاً ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، استمرار الأمانة في تنفيذ جولاتها الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير الدورية وبشكلٍ يومي ، ومتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأضاف بأن الأمانة تستقبل الشكاوى والبلاغات بشكل يومي من خلال مركز (940).