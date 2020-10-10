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أمانة عسير تشارك في حملة لتبقى نظيفة في عددٍ من مُتنزهات المنطقة

أمانة عسير تشارك في حملة لتبقى نظيفة في عددٍ من مُتنزهات المنطقة

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أمانة الشرقية ترصد 11 مخالفة من خلال 416 جولة رقابية نفذتها على الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة عسير تشارك في حملة لتبقى نظيفة في عددٍ من مُتنزهات المنطقة

أمانة عسير تشارك في حملة لتبقى نظيفة في عددٍ من مُتنزهات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=911221
المناطق - عسير

شاركت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة في حملة “لتبقى نظيفة” التي أطلقتها وزارة السياحة في منطقة عسير، ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، واستمرت ثلاثة أيام في: متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة، ومتنزه آل وليد بالنماص، ومتنزه الحبلة بأحد رفيدة.

بدوره، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تحرص دائما على المشاركة في مثل هذه الحملات والقيام بدورها في العمل التطوعي، مؤكدًا أن الأمانة قامت بتنفيذ أهداف الحملة بمشاركة أكثر من ٢٠٠ متطوع ومتطوعة مع التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الوجهات والمواقع السياحية، مشيرًا إلى أهمية المبادرة والاهتمام بالمحافظة على الأماكن السياحية بشكل لائق إلى جانب توعية المجتمع بأهمية النظافة صحياً وبيئياً ونشر ثقافة التطوع، والتأكيد على المحافظة على الحياة الفطرية، وتعزيز النظرة المجتمعية للنظافة كقيمة اجتماعية تعزز شعور المسؤولية والمواطنة لدى الأفراد، مضيفاً أن الأمانة ساهمت في تدعيم رسائل هذه المبادرة للحفاظ على البيئة والالتزام بلوائح الذوق العام وعملت على تقديم جهودها المكثفة في سبيل تحقيق أهدافها والقيام بدورها في هذه الحملة بإشراك الجميع في إظهار أجمل الأماكن السياحية والمحافظة على جودة الحياة.

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