أربع لجان لتنفيذ مسابقة مدرستي بتعليم عسير

المناطق - عسير

شرعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في تنفيذ خطط وآليات المشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين بنشر ثقافة التعلم عن بعد وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية.

وكان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، قد أصدر قرارا بتشكيل أربع لجان وهي : التنفيذية والإعلامية والعلاقات العامة، والتحكيمية، وتحديد أعضاء ومهام كل لجنة ، وتزويد الميدان التعليمي بوصف المسابقة وشروطها والفئات المستهدفة ومجالاتها، والفترة الزمنية المقررة لها، مؤكدا خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري ومديرات إدارات الشؤون التعليمية مؤخرا، على دعم عمليات التعلم عن بعد ومتابعة آليات المشاركة في المسابقة .

وتتضمن مجالات المسابقة: مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

يذكر أن المسابقة تستهدف منسوبي ومنسوبات التعليم من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد من خلال تقديم محتويات معرفية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.