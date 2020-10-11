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3311 متدربًا يؤدون اختباراتهم النهائية في هيئة التخصصات الصحية

3311 متدربًا يؤدون اختباراتهم النهائية في هيئة التخصصات الصحية
http://almnatiq.net/?p=911238
المناطق - واس

يجري 3311 متدربًا يمثلون أكثر من 40 تخصصاً صحياً اختباراتِهم النهائية هذا الأسبوع في برامج الدراسات العليا لشهادة الاختصاص السعودية، في 6 مراكز اختبارية داخل المملكة وخارجها، وَفْق أعلى الاحترازات الصحية.
وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن الاختبارات تجري بطريقة إلكترونية في مراكز الاختبارات المحوسبة في الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ومدينة المنامة في البحرين، ومدينة دبي بالإمارات بشكل متزامن.
وأشار القثامي إلى أن اختبارات برامج الدراسات العليا تهدف إلى تقويم مستوى المتدربين والتأكد من حصولهم على المستوى المطلوب للحصول على شهادة الاختصاص السعودية، وتجري وَفْق إطار زمني معد سابقًا لتنظيم عملية التقويم.
ونوه إلى ما تمثله شهادة الاختصاص السعودية بمختلف تخصصاتها من أهمية في إمداد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة على أعلى المعايير، لافتاً إلى أن الهيئة سخرت كل الإمكانات للتدربين لتجاوز الظروف الناتجة عن جائحة كورونا خلال هذا العام من خلال دعم المتدربين بمبادرة “هيئتكم معكم” التي كان لها أثر كبير في التسهيل على المتدربين ومساندتهم في مسيرتهم التدريبية.

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