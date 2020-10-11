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اللواء اليحيى يفتتح معرض هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبنى المديرية العامة للجوازات

اللواء اليحيى يفتتح معرض هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبنى المديرية العامة للجوازات
http://almnatiq.net/?p=911241
المناطق - واس

افتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، اليوم , المعرض التوعوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الذي أقيم بالتنسيق مع إدارة الخِدْمات الطبية بالمديرية العامة للجوازات .
واستمع اللواء اليحيى إلى شرح مفصل من مدرب هيئة الهلال الأحمر السعودي المشرف على المعرض تركي بن عبدالله الدهيمي حول أهمية الإسعافات الأولية ونبذة عنها وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إيقاف النزيف ، ويهدف البرنامج إلى نشر الثقافة الإسعافية وتوعية منسوبي الجوازات بالدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وكذلك التعرف على محتويات مركبة الإسعاف وحقيبة المسعف المنزلية، كما جرى أخذ المؤشرات الحيوية لزوار المعرض من منسوبي الجوازات.
واستمع الزوار لشرح عن كيفية الالتحاق بدورات الإسعافات الأولية لبرنامج الأمير نايف بن عبدالعزيز ، ويستمر هذا المعرض الذي نظم بمبنى المديرية العامة للجوازات بالرياض الذي يعد من المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الجوازات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ليومي الأحد والاثنين .
حضر الافتتاحَ نائبُ مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهراني ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات اللواء حمد بن موسى الطاسان ومنسوبو القطاع من ضباط وأفراد ومدنيين .

 

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