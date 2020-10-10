أمير نجران يطلع على خطة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة

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أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تقدمه جمعية شمعة أمل بالمنطقة لذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات تأهيلية واجتماعية وتدريبية للمستفيدين.

واطلع سموه في مكتبه اليوم، على خطة الجمعية، التي قدمها رئيس مجلس الإدارة دلامة آل حيدر، ونائب رئيس المجلس صالح آل مسعد، وتضمنت الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، نحو صناعة مجتمع حيوي.