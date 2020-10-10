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أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويتسلم تقرير مبادرة “داعم”

أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويتسلم تقرير مبادرة “داعم”

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أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويتسلم تقرير مبادرة “داعم”

أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويتسلم تقرير مبادرة “داعم”
http://almnatiq.net/?p=911258
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن تحمل الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أثناء جائحة كورونا لـ60% من رواتب موظفي وموظفات القطاع الخاص لهو سبق انفردت به هذه البلاد المباركة تجاه استمرار مصادر الدخل وضمان فرص العمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم , مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة (هدف) محمد بن عبدالعزيز النهابي , وأمين عام برنامج التوطين احمد المشيقح ، وتسليمه نسخة من تقرير مبادرة سموه التي بعنوان “داعم”.

 

وقال سموه : إن صندوق الموارد البشرية بتخصصه المحترف ودوره الكبير في توظيف الشباب والشابات يعتبر من أهم القطاعات لدي شخصيا لما يحققه من خدمة الباحثين عن العمل وهو الأهم عندي بالدرجة القصوى , وأن إيجاد فرص العمل للشباب والشابات كان من أهم اهتماماتي واولوياتي شخصياً في العمل منذ انشاء لجنة التنسيق الوظيفي قبل ١١ عاما والتي كانت هي البذرة الاولى في قاعدة معلومات الباحثين عن العمل.

 

وثمن سمو أمير القصيم جهود مدير فرع صندوق الموارد البشرية , مقدماً شكره لكافة فريق العمل على جهودهم المستمرة وما تحقق في حملة داعم بتقديم  اكثر من ٥٠٠٠ خدمة من توظيف او ارشاد مهني لخدمة قطاع التوطين.

 

واطلع خلال اللقاء على عرض موجز عن مبادرة “داعم” وما احتوته من أرقام ومنجزات ، والتي اشتملت على خدمة 5467 مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة , تجلت في تقديم الدعم لبرامج التدريب والتوظيف، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، وأوجه الدعم التي قدمتها لبرامج التدريب والتوظيف، ونتائجها على مستوى المنطقة.

 

وثمن مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة من جانبه ، لسمو أمير المنطقة ما تفضل به من توجيهات سديدة، وحرصٍ غير مستغرب على كل ما يهم تطوير وتنمية شباب الوطن، مشيراً الى أن الصندوق شرع في صياغة استراتيجية جديدة تركز على كثير من المسارات التطويرية، الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال.

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