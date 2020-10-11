الكلية التقنية بنجران تستقبل متدربيها لأداء الاختبارات حضورياً

المناطق - نجران

استقبلت الكلية التقنية بنجران متدربيها لأداء الاختبارات الشهرية حضورياً في مقر الكلية في بيئة صحية آمنة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والاعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن الكلية أولت اهتماماً بالغاً للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس (كوفيد-19)، حيث حرصت على تطبيق هذه الإجراءات، ووضعها ضمن أولويات خطط الاستعداد والتجهيز لاختبارات المتدربين.

مشيراً الى أن عمليات التنسيق والمتابعة بين وحدة السلامة والصحة والمهنية وكافة أقسام الكلية بمختلف التخصصات منذ وقت مبكر ليتسنى للمتدربين تأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة مع المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

مبيناً أن جداول اختبارات المتدربين وزع على اسبوعين بمتابعة وكالة الكلية للتدريب ووكالة الكلية لشؤون المتدربين حرصاً على تأدية الطلبة لاختباراتهم دون ازدحام، حاثاً جميع المتدربين على بذل قصارى جهودهم والاستفادة من أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.