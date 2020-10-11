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ولي عهد دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

ولي عهد دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
http://almnatiq.net/?p=911267
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر السيف اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث سلم سموه لولي عهد دولة الكويت رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.
وقد حمّل سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري.

 

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