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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر
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المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير  أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بالتطورات التي شهدها عمل الهيئة، في ظل الدعم السخي واللامحدود الذي تحظى به كافة القطاعات ولا سيما الصحية من لدن القيادة الرشيدة –يحفظها الله-، مؤكداً سموه أهمية العمل على تطوير الجهود التوعوية، وتفعيل التوعية الوقائية، وتعزيز التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المواقع، عبر تأهيل وتدريب المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية، والسعي لإكسابهم الخبرة اللازمة، وتفعيل التطوع في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة جهود مساندة مختلف القطاعات للتغلب على جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” والمحافظة على أفضل مستويات الأداء.
واطلع سموه على تقرير عن جهود الفرع، تضمن القوى التشغيلية، واستقبال البلاغات، والتحديات الإسعافية التي تم تجاوزها، بالإضافة إلى البرامج التطويرية والتدريبية، مشيداً سموه بهذه الجهود متمنياً لمنسوبي الهلال الأحمر التوفيق.
من جانبه قدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تحظى به أعمال الفرع من دعمٍ واهتمام من سموهما، مبيناً أن فرع الهيئة باشر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 41 ألف حالة إسعافية منقولة للمستشفيات، فيما تجاوز عدد الاتصالات التي تم تلقيها أكثر من نصف مليون اتصال، فيما قدم الفرع أكثر من 10 موضوعات تدريبية تجاوز المستفيدين منها 80 ألف مستفيد، تنوعت بين الممارسين الصحيين، وعامة الجمهور، والمتطوعين.

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