جامعة القصيم تقر عددًا من الضوابط والاحترازات الصحية لتطبيقها في الاختبارات الفصلية الحضورية

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أقرت جامعة القصيم، اليوم الأحد الموافق 24/2/1442هـ، عددًا من الضوابط والاحترازات الصحية يجب تطبيقها خلال إجراء الاختبارات الفصلية الحضورية لطلبة الجامعة للوقاية من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك بعد اعتماد هذه الضوابط من قبل اللجنة الدائمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الجامعة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، حيث سيتم إجراء الاختبارات الفصلية حضوريًا فيما عدا مواد الإعداد العام التي يتم إجراؤها عن بعد استمرارًا لما كان متبعًا بشأنها في الفصول الماضية قبل الجائحة.

وتضمن البيان عددًا من الضوابط والاحترازات منها: الحرص على تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة (توكلنا، تباعد، صحتي، تطمن) على الجوال قبل دخول الاختبار، وإحضار المستلزمات والأدوات الخاصة بالاختبار (أقلام، آلة حاسبة، إلخ)، حيث لن يسمح بتبادل هذه الأدوات مع الآخرين، وكذلك عدم إحضار الكتب والمذكرات إلى مباني الجامعة لتفادي انتقال العدوى، كما لن يُسمح لأي طالب بدخول الاختبار إذا كانت درجة حرارته تزيد عن 38 درجة، إضافة إلى ضرورة الحضور إلى الاختبار قبل الموعد بوقت كاف، وذلك من أجل إنهاء بعض الإجراءات قبل بدء الاختبار (قياس درجة الحرارة، معرفة موقع قاعة الاختبار، وغيرها)، وكذلك ضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية في حال الإصابة بفيروس كورونا أو وجود أعراض الإصابة، علما بأن إخفاء ذلك سيعرض الطالب للعقوبات التأديبية وفق النظام.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة طوال فترة الاختبار، والتي تشمل (ارتداء الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الجسدي، آداب العطاس، وغيرها)، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات المسؤولين والمشرفين والمراقبين داخل قاعات الاختبارات، وعدم استعمال المصاعد (إلا عند الضرورة)، واستخدام السلالم بدلا منها.