احدث الأخبار

سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر
أبرز المواد
 شرطة تبوك: القبض على شخص أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها
منطقة تبوك
 “آل دغيم”: جمعية الإعلام السياحي “لسان حال تطورنا ومكانتنا العالمية” وسنحدد مفهوم الإعلامي المتخصص
أبرز المواد
 النبط رئيساً لنادي الجوف الأدبي الثقافي
منطقة الجوف
 جامعة القصيم تقر عددًا من الضوابط والاحترازات الصحية لتطبيقها في الاختبارات الفصلية الحضورية
منطقة القصيم
 الكلية التقنية بنجران تستقبل متدربيها لأداء الاختبارات حضورياً
منطقة نجران
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر
المنطقة الشرقية
 حرس الحدود ينقذ 776 شخصاً من جنسيات مختلفة ويحبط محاولات تهريب 16 طناً من الحشيش خلال عام 1441هـ
أبرز المواد
 ولي عهد دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يفتتح مساحة العمل المشتركة بغرفة حائل
منطقة حائل
 أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويتسلم تقرير مبادرة “داعم”
منطقة القصيم
 “هدف”: 2400 ريال دعم شهري للسعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات لمدة عامين
أبرز المواد
سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر

سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر

أبرز المواد
شرطة تبوك: القبض على شخص أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها

شرطة تبوك: القبض على شخص أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها

منطقة تبوك
“آل دغيم”: جمعية الإعلام السياحي “لسان حال تطورنا ومكانتنا العالمية” وسنحدد مفهوم الإعلامي المتخصص

“آل دغيم”: جمعية الإعلام السياحي “لسان حال تطورنا ومكانتنا العالمية” وسنحدد مفهوم الإعلامي المتخصص

أبرز المواد
النبط رئيساً لنادي الجوف الأدبي الثقافي

النبط رئيساً لنادي الجوف الأدبي الثقافي

منطقة الجوف

سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر

سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر
http://almnatiq.net/?p=911299
المناطق - واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في ورشة” التسامح الديني” التي انعقدت اليوم بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان غربي السودان بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، والدكتور حامد البشير إسماعيل والي ولاية جنوب كردفان.
وأشاد السفير في كلمة له خلال الورشة بمساعي ومجهودات وزارة الشؤون الدينية في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، لافتا النظر إلى أن جميع الأديان -بلا استثناء- تدعو إلى التسامح الحق والمحبة والخير والرحمة والسلام .
وأكد أن المملكة تولي اهتماما خاصا بقضايا التسامح والإخاء والتعايش واحترام وتقدير التنوع وقبول الآخر عبر سلسلة من المواقف المختلفة، إيماناً منها بأن الحوار حاجة إنسانية ووسيلة مهمة للتفاهم والتعايش وفق القواعد الإسلامية التي سجل التاريخ عظمتها في التفاهم والتعاون بين الأمم، مشيراً إلى احتضان المملكة لمئات الجنسيات المختلفة التي تعيش بسلام وأمان وتسامح مع كل أطياف المجتمع السعودي، وأن المملكة حرصت على الاستقرار والتوازن مع الجميع أفرادا ومؤسسات وحكومات، والانفتاح على جميع العالم دون النظر لعِرق أو دين.

روابط ذات صلة

“آل دغيم”: جمعية الإعلام السياحي “لسان حال تطورنا ومكانتنا العالمية” وسنحدد مفهوم الإعلامي المتخصص

“آل دغيم”: جمعية الإعلام السياحي “لسان حال تطورنا ومكانتنا العالمية” وسنحدد مفهوم الإعلامي المتخصص
حرس الحدود ينقذ 776 شخصاً من جنسيات مختلفة ويحبط محاولات تهريب 16 طناً من الحشيش خلال عام 1441هـ

حرس الحدود ينقذ 776 شخصاً من جنسيات مختلفة ويحبط محاولات تهريب 16 طناً من الحشيش خلال عام 1441هـ
ولي عهد دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

ولي عهد دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*