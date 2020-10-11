أمانة الشرقية ترعى ملتقى شركاء التحول بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية

المناطق - الدمام

رعت أمانة المنطقة الشرقية ملتقى شركاء التحول بالتعاون مع مركز الاستحقاق بوزارة المالية، والذي يهدف إلى تحقيق ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفق معايير تحسين نظام المحاسبة الحكومية وتعزيز جودة الحسابات المالية والتدقيق المحاسبي، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 24/ 2 / 1442هـ على مسرح الأمانة.

وفي بداية الملتقى ألقى مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محارب الملعبي كلمته التي استعرض فيها أحد أهم المشاريع التي تعمل عليها أمانة الشرقية تحت مظلة وزارة المالية لتحقيق ركيزة من الركائز الهامة لرؤية المملكة ٢٠٣٠

بعد ذلك قدمت رئيسة مشروع ملتقى شركاء التحول إلى الاستحقاق المحاسبي الاستاذة أسيل الرشيد، عرضاً تفصيلياً عن تعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة وتحسين قدرات المملكة في جميع مجالات القطاع العام بمشاركة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية ومنسوبي مركز الاستحقاق بوزارة المالية تضمنت محاور المشاركة حول أسس الأهداف الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي للتحول للاستحقاق قدمها ممثل منسوبي مركز الاستحقاق بوزارة المالية الأستاذ سعود البوخف، حيث عرض منهجية تطوير الاستراتيجية للإدارة العامة للشؤون المالية, والتي تتماشى مع استراتيجية رؤية المملكة 2030وتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي وفقا لنظام التحول الوطني وتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.