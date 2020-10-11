احدث الأخبار

“هيئة الاتصالات” تعرّف بالبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل
أبرز المواد
 دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان تحبط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة
منطقة جازان
 وزير الإسكان: رؤية المملكة أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص وتنوع الخيارات السكنية للمواطنين
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقى السفير الأرجنتيني
أبرز المواد
 أمانة الشرقية ترعى ملتقى شركاء التحول بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية
المنطقة الشرقية
 سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر
أبرز المواد
 شرطة تبوك: القبض على شخص أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها
منطقة تبوك
 “آل دغيم”: جمعية الإعلام السياحي “لسان حال تطورنا ومكانتنا العالمية” وسنحدد مفهوم الإعلامي المتخصص
أبرز المواد
 النبط رئيساً لنادي الجوف الأدبي الثقافي
منطقة الجوف
 جامعة القصيم تقر عددًا من الضوابط والاحترازات الصحية لتطبيقها في الاختبارات الفصلية الحضورية
منطقة القصيم
 الكلية التقنية بنجران تستقبل متدربيها لأداء الاختبارات حضورياً
منطقة نجران
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر
المنطقة الشرقية
“هيئة الاتصالات” تعرّف بالبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل

“هيئة الاتصالات” تعرّف بالبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل

أبرز المواد
دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان تحبط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة

دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان تحبط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة

منطقة جازان
وزير الإسكان: رؤية المملكة أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص وتنوع الخيارات السكنية للمواطنين

وزير الإسكان: رؤية المملكة أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص وتنوع الخيارات السكنية للمواطنين

أبرز المواد
السفير آل جابر يلتقى السفير الأرجنتيني

السفير آل جابر يلتقى السفير الأرجنتيني

أبرز المواد

السفير آل جابر يلتقى السفير الأرجنتيني

السفير آل جابر يلتقى السفير الأرجنتيني
http://almnatiq.net/?p=911305
المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة واليمن، والبحرين، وعمان، مارسيلو جيلاردوني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافةً إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار باليمن.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تعرّف بالبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل

“هيئة الاتصالات” تعرّف بالبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل
وزير الإسكان: رؤية المملكة أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص وتنوع الخيارات السكنية للمواطنين

وزير الإسكان: رؤية المملكة أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص وتنوع الخيارات السكنية للمواطنين
سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر

سفير المملكة فى السودان: المملكة تهتم بقضايا التسامح والإخاء والتنوع وقبول الآخر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*