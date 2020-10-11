السفير آل جابر يلتقى السفير الأرجنتيني

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة واليمن، والبحرين، وعمان، مارسيلو جيلاردوني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافةً إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار باليمن.