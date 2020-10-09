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دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان تحبط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة

دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان تحبط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة

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دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان تحبط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة

دوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان تحبط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة
http://almnatiq.net/?p=911311
المناطق - واس

تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (55) كجم من مادة الحشيش المخدرة.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بقيادة المنطقة أثناء تنفيذ مهامها، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة في سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بمنطقة جازان، والقبض على سائقها – وهو مقيم من الجنسية السودانية -، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة المختصة .

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