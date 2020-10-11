شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين “خدعة ابتلعها الكثيرون”

استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب وصف المسلمين بالإرهابيين، مؤكدا أنها خدعة صدقها كثيرون حتى أبناء المسلمين أنفسهم.

وكتب على “تويتر” اليوم الأحد: “مقولة المسلمون إرهابيون هي مقولة خُدع بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وجدوا به حتى في قلب أوروبا”.

وأضاف أن المسلمين حاليا “ضحايا للكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان”.

وتأتي تصريحات شيخ الأزهر بعد أيام من انتقاد الرئيس الفرنسي لما وصفه بـ”الانعزالية الإسلامية”، ما أثار استنكارا واسعا في العالم الإسلامي.