الاتفاق يدعم دفاعه بقائد منتخب إستونيا

المناطق - الدمام

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً احترافياً مع مدافع منتخب إستونيا كارول ميتس قادماً من نادي ايك السويدي وذلك لتدعيم خط دفاع النواخذة.

جرت مراسم توقيع العقد اليوم الأحد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي، ويمتد العقد لمدة سنتين مع أحقية التجديد لسنة ثالثة إضافية، يأتي هذا التوقيع بعد تجاوز ميتس للفحوصات الطبية بنجاح في المستشفى السعودي الألماني بالدمام الراعي الطبي للنادي.

يذكر بأن المدافع كارول ميتس مواليد 1993 ‪ يبلغ طوله 1.91م احترف في نادي فايكنج النرويجي في 2015 ثم انتقل لنادي إن إيه سي بريدا الهولندي في 2017 وكانت آخر محطاته الاحترافية بنادي ايك السويدي في 2019، كما تدرج ميتس في المنتخب الإستوني في الفئات السنية حتى بلغ المنتخب الأول، وشارك معه في 65 مباراة حتى أصبح قائد دفاع المنتخب الإستوني، وسبق لميتس المشاركة في العديد من البطولات الأوروبية الكبيرة مثل دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية وغيرها.