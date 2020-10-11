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سلمان ومحمد أكثر الأسماء تسجيلًا في المملكة لعام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=911343
المناطق - الرياض

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في فروع ومكاتب الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1441هـ .

وأوضحت “الأحوال المدنية” عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اأن لأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور فهي (سلمان ومحمد وعبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وسعود وعبدالرحمن وسلطان)، أما أسماء الإناث الأكثر شيوعاً بين المواليد هي (ملك وحور وديم وورد وكيان وليان ونورة وترف وغنى وريما).

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد أكدت أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء.

وأضافت أن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

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