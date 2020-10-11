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تدشين حملة “لنجعلها خضراء” لزرع 3000 شتلة في عسير

تدشين حملة “لنجعلها خضراء” لزرع 3000 شتلة في عسير

منطقة عسير

برعاية الأمير تركي بن طلال وتستمر أربعة أشهر:

تدشين حملة “لنجعلها خضراء” لزرع 3000 شتلة في عسير

تدشين حملة “لنجعلها خضراء” لزرع 3000 شتلة في عسير
http://almnatiq.net/?p=911356
المناطق - عسير

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط حملة “لنجعلها خضراء” والتي نظمها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة عسير بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وذلك بمحطة المعالجة في خميس مشيط.

وتهدف الحملة إلى تنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر، وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة وخفض نسبة التلوث وتحسين جودة الهواء، وتخفيض درجة حرارة الجو واستعادة التنوع الإحيائي لبيئة منطقة عسير، وتشجيع المشاركات المجتمعية والروابط، والجمعيات البيئية، والقطاع العام والخاص للمشاركة في تنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر ثقافة الإعتناء بالغطاء النباتي.

ويأتي هذا التدشين بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة للحملة في كافة مناطق المملكة، فيما تعتبر الحملة باكورة لحملة كبرى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله الويمني أن المشاركين في الحملة سيقومون بتشجير 3 مواقع منها 1000 شتلة في محطة المعالجة بخميس مشيط لليوم الأول، و1000 شتلة بمحطة المعالجة شرق أبها في اليوم الثاني، و1000 شتلة في محطة المعالجة بظهران الجنوب في اليوم الثالث، فيما تستمر الحملة لمدة 4 أشهر خلال الفترة من 10 اكتوبر حتى الـ30 من أبريل.

وعن النتائج المرجوة من الحملة أوضح الويمني أن النتيجة المرجوة الكبرى هي زراعة أكبر قدر ممكن من الأشجار المحلية على مستوى منطقة عسير وكافة الأشجار التي ستتم زراعتها هي من الأشجار المحلية المتوائمة مع بيئة المنطقة مثل السدر والزيتون البري والطلح، مشيرًا إلى أنها ستكون هناك حملة كبرى برعاية أمير المنطقة تشارك فيها كافة محافظات عسير.

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