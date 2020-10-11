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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ينضم لعضوية منظمة W3C

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ينضم لعضوية منظمة W3C
http://almnatiq.net/?p=911362
المناطق - واس

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن انضمامه لعضوية منظمة W3C، التي تُعنى بوضع الأطر والمعايير العالمية لشبكة الويب حول العالم, وبذلك انضم الاتحاد إلى قائمة تضم 400 جهة من كبريات الشركات العالمية في المنظمة مثل: مايكروسوفت، وأبل، وجوجل، وإنتل وغيرها.
ووقعت اتفاقية الانضمام لمنظمة W3C عن بُعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة.
وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق الطموحات لإثراء المحتوى العربي في تقنيات الويب، ويتطلع الاتحاد لمشاركة الجهات والشركات الموقعة مع المنظمة لوضع معايير الويب في المستقبل.
وأضاف القني : “نسعد في الاتحاد بتمثيلنا للمملكة العربية السعودية في منظمة W3C العالمية”.
وتعنى منظمة W3C بوضع المعايير الخاصة بشبكة الويب العالمية، وأسسها تيم بيرنرز لي عام 1994م، بمعهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية, وترتكز أهداف المنظمة على تحسين التفاعل بين مستخدمي الشبكة، وتوفير نماذج موحدة بين المجتمعات لتسهيل التعاون والتواصل فيما بينهم.
ويتطلع الاتحاد عبر توقيع الاتفاقية مع المنظمة العالمية؛ إلى الارتقاء بأبعاد هذه الشراكة في القطاع التعليمي وفي معايير الويب. وبدورها توفر W3C دورات تدريبية تقام عن بُعد في منصتها، وتسعى لطرح هذه الدورات من خلال مبادرات الاتحاد.
من جانبه, أوضح مدير تطوير الأعمال بمنظمة W3C العالمية جي آلان بيرد، أنّ المنظمة تهدف لربط أجزاء العالم في المستقبل القريب من خلال الشباب، ومنطقة الخليج العربي جزء من هذه المبادرة فمن المهم التوسع إلى المملكة العربية السعودية. وقال آلان: “كلما زاد عدد شركائنا من مختلف الخلفيات والثقافات، كلما تحسنت الشبكة أكثر”.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، امتداداً لدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المستمر في دعم المجتمعات التقنية المحلية، وبناء القدرات وتمكينها بمختلف تخصصات التقنيات المتقدمة.

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