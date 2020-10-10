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هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بالشراكة مع الدفاع المدني

هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بالشراكة مع الدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=911371
المناطق - الباحة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة بالشراكة مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور )، والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند حفظه الله وأطلق أعمالها بمنطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله.
وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، وقد استخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أهمية هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها، مشيداً بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.

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