الخريف يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويقوم بجولة على مشاريع مدينة رأس الخير الصناعية

المناطق - فتحيه العبدالله

ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف صباح اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة رأس الخير الصناعية

عقب ذلك قام معاليه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الصناعية بمدينة رأس الخير الصناعية للوقوف على جهوزية المصانع وخططها التشغيلية.

وأكّد معاليه على أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أوجدت مدناً صناعية تُعد شاهداً على نجاح القطاع الصناعي السعودي، وقدرته الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الجبيل وينبع، ورأس الخير وجازان بتكامل خدماتها ووجود هذا العدد من المصانع تعتبر حلماً للشركات الصناعية الكبرى.

وأضاف الخريف: تُعد المدن الصناعية في المملكة من النماذج الرائدة التي يسعى أي مستثمر صناعي إلى أن يبدأ مشروعه فيها، لما تتمتع به من إمكانات جبارة، وتكامل للخدمات، وتوفر لجميع متطلبات المشروع الصناعي، فوجود هذا العدد من المصانع في موقع واحد يسهل على المستثمرين الحصول على احتياجاته بكل يسر ويقلل الحاجة إلى نقل المواد من مدينة إلى أخرى.

وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الهيئة الملكية تجدد دعمها للقطاع الصناعي والتعديني، من خلال مدينة رأس الخير التي تضم العديد من الصناعات التعدينية والتي يقام فيها ولأول مرة اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مضيفاً أن: مدينة رأس الخير الصناعية تضم العديد من المشاريع الواعدة والنوعية سواءً في قطاع التعدين أو مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

عقب ذلك قام معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف وأعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية على مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع التنموية، والتي شملت على البنية التحتية، والمرافق العامة الممكنة للاستثمار بمدينة رأس الخير الصناعية. حيث يبلغ حجم الاستثمارات في مدينة رأس الخير الصناعية 130 مليار ريال والصناعات تحت التصميم 10 صناعات والصناعات قيد الإنشاء 2 صناعة والصناعة القائمة 3 صناعات .

وشملت الجولة أيضا زيارة ميناء رأس الخير والذي يعد أحدث ميناء صناعي في المملكة، تم تصميمه بأفضل المواصفات العالمية، لاستقبال السفن التي تخدم الصناعة بمدينة رأس الخير الصناعية.

ثم شاهد معاليه محطة رأس الخير لتحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهرباء وهي أكبر محطة من نوعها في العالم، تنتج 1.100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بالإضافة لنحو 2,400 ميغاواط/ساعة طاقة تصديرية من الكهرباء.

كما قام معاليه بزيارة إلى شركة معادن للألمنيوم واستمع إلى عرض تعريفي عن الشركة، ومكانتها الاقتصادية، وخططها المستقبلية، ومنتجاتها بالإضافة إلى اطلاعه على مشروع مصنع مادة الأمونيا 3 التابع لشركة معادن

هذا وينتج مجمع شركة معادن للفوسفات والألمنيوم حوالي ثلاثة ملايين طن من الأسمدة سنويا. حيث تسهم في تسميد سبعين مليون هكتار من الأراضي الزراعية. فيما ينتج منجم البعيثة بمنطقة القصيم أربعة ملايين طن سنويا من البوكسايت. وتنتج مصفاة الألمنيوم ١٠٨ مليون طن سنويا .

وشاهد معاليه محطة تبريد رأس الخير الصناعية والتي تهدف إلى ضخ مياه البحر للصناعات من خلال شبكة مغلقة وتصريفها في قنوات مفتوحة ليتم تبريدها قبل وصولها للبحر ولذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والبحرية.

واختتمت الجولة بزيارة لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، الذي يهدف توطين الصناعات البحرية، من خلال أعمال الصيانة البحرية، وتوفير الإمدادات البحرية، وتصنيع المحركات، والمنصات، والحفارات البحرية، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل في المملكة.

الجدير بالذكر إلى أن البرنامج الصناعي لمدينة رأس الخير الصناعية يهدف إلى أن تتحول المملكة إلى محور عالمي واستراتيجي ومنافس عالمي في صناعة التعدين ، وتكوين صناعات تحويلية جديدة من التكامل الصناعي بين الصناعات بمدينة رأس الخير الصناعية والصناعات البتروكيماوية بالجبيل الصناعية، وخلق فرص وظيفية في القطاع الصناعي والتعديني .

