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شرطة حائل: القبض على مقيمين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة حائل: القبض على مقيمين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

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شرطة حائل: القبض على مقيمين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

http://almnatiq.net/?p=911385
المناطق - حائل

صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، تورطا، بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهما (2,695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهم، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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