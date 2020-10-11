﻿” تحصنا ” حملة تستهدف منسوبي جامعة الإمام بن فيصل للوقاية من الأنفلونزا الموسمية

الدمام - فتحيه العبدالله

دشن وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور صالح الراشد صباح أمس الأحد الحملة السنوية للوقاية ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار “تحصنا” وذلك بتنظيم من مركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة.

من جانبه ذكر المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري بأن الحملة تستهدف تعزيز جوانب الوقاية، منوها بجهود المركز التوعوية والتثقيفية من اجل مشاركة موظفي الجامعة ومنسوبيها والتي تستمر لمدة 6 أيام نستهدف فيها أكثر من 5 آلاف من منسوبي الجامعة .

ونوه الدكتور الشهري أن إطلاق هذه الحملة جاءت حرصاً من اهتمام جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ‏للارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الجامعة وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية ‏وتماشياً مع الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية التي تهدف إلى تحصين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع عن طريق استهداف منسوبي الجامعة عبر عربة خارجية متنقلة في ٦ مواقع مختلفة في الجامعة في مباني الطلاب والطالبات، حيث شهدت توافد عدد كبير من منسوبي الجامعة ، ‏كما تهدف الحملة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية عن طريق الحملة التوعوية باتخاذ الإجراءات الوقاية اللازمة من التباعد الاجتماعي و لبس الكمامات، و التفويج للوقاية من انتشار مرض COVID19 .

