الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تأهُّل نادي العين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، احتفال تأهل نادي العين الرياضي بالمنطقة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وذلك بقرية الأطاولة التراثية بمحافظة القرى.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان ورئيس مجلس إدارة نادي العين مازن بن رداد الزهراني ،والجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، ثم ألقى شيخ قبيلة قريش الشيخ فهد بن جابر الحسين كلمة الأهالي الذي رحّب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته الحفل ودعمه نادي العين والرياضة بالمنطقة.

وأشاد بما حققه النادي من إنجاز، جاء بفضل الله ثم بجهود إدارته ولاعبيه والجهازين الفني والإداري ، مقدماً شكره لكل من دعم النادي من رجال أعمال وأعضاء شرف، متمنياً أن يحقق الفريق تطلعات أهالي المنطقة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثم ألقى الشاعر الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني قصيدة نبطية نالت استحسان الحضور ، ثم شاهد سموه “فيلم” عن تاريخ النادي منذ تأسيسه وعن إنجازاته في الألعاب المختلفة ومراحل تأهله لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعدها كرّم سمو أمير منطقة الباحة الداعمين وإدارة النادي ولاعبي الفريق ، فيما التقطت الصور التذكارية مع سموه ، كما تسلّم سموه هدية تذكارية مقدمة من شيخ قبيلة قريش فهد الحسين بهذه المناسبة.

ثم شاهد سموه والحضور “أوبريت” بمشاركة فرقة صوت الجنوب للفنون الشعبية ، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري ، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، وجمع غفير من محبي ومشجعي نادي العين.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب الحفل أنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الداعم الأول لمختلف المجالات لتحقيق التطور والنهضة الشاملة، مؤكداً بأننا تابعون لهما ومنفِّذون لتوجيهاتهما .

وهنأ سموه نادي العين بالتأهل للمرة الأولي في تاريخه ، مؤكداً على أهمية إثبات وجودهم في السنة الأولى ومن ثم الانطلاق في المنافسة ، مشيراً سموه إلى صعوبة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبين سموه بأن نادي العين مستعد للمرحلة المقبلة ، مشيداً بإدارة النادي في تيسير أمور الفريق ، متمنياً سموه أن يُقدِّم الفريق أداء طيب في المنافسة.

وأشار سمو أمير الباحة إلى الجهود مبذولة لتجهيز ملعب مدينة الملك سعود الرياضية حيث جرى الانتهاء من تجهز المدرجات وأرضية الملعب ، مؤكداً سموه أن المدينة الرياضية ستكون جاهزة في الوقت الذي نحتاجها فيه.

