انطلاق حملة ” لنجعلها خضراء” بمتنزه ” السدر البري ” في الدرب

المناطق - فضه عطيف

أطلق محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف اليوم حملة التشجير ” لنجعلها خضراء” بحضور عدد من الدوائر الحكومية والفرق الكشفية والفرق التطوعية ، وذلك في متنزه السدر البري بمحافظة الدرب.

وأوضح المهندس آل عطيف أن الحملة تأتي برعاية سمو أمير منطقة جازان، وتهدف لتعزيز الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة للمحافظة على البيئة من التلوث و المحافظة على بقاء الغطاء النباتي وحمايته من التصحر والإسهام في جعل الأرض خضراء، انطلاقاً من نهج الوزارة الإستراتيجي المتفق مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع ، وذلك ضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث

