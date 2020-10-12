كم يعيش فيروس كورونا على النقود؟ العلماء يحددون المدة

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المناطق - الرياض

من المعروف أن ملامسة الأسطح من بين الطرق الأكثر شيوعا لانتقال فيروس كورونا المستجد، ولهذا السبب، أقبل مستهلكون كثيرون في العالم على الدفع الإلكتروني عوض الأداء نقدا، نظرا إلى احتمال انتقال العدوى عن طريق الأوراق المالية.

وبحسب تقرير طبي حديث، فإن فيروس كورونا يستطيع أن يبقى لأسابيع على سطح الأوراق النقدية، كما أنه يظل قادرا على نقل العدوى لآخرين خلال هذه الفترة.

وأوردت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، أن الفيروس يعيش أيضا لفترة طويلة على أسطح الزجاج وباقي الأشياء الأخرى، وهذا الأمر يزيدُ من تفشي الوباء.

وكشف باحثون من المركز الأسترالي لتأهب مواجهة الأمراض، أن الفيروس الذي يعرف في الوسط العلمي بـ”سارز كوف 2″ يصمد لـ28 يوما على الأسطح الناعمة مثل الزجاج وشاشات الهاتف والأوراق النقدية البلاستيكية في درجة حرارة الغرفة أو 20 درجة مئوية.

وتبعا لذلك، فإن هذا الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول مقارنة بالفيروس الذي يسبب الإنفلونزا العادية ويعيش 17 يوما فقط.

أما حين تصل الحرارة إلى أربعين درجة مئوية، فإن مدة عيش الفيروس على الأسطح المذكورة تتغير فتنزل بشكل لافت إلى أقل من يوم واحد أي أنه يموت سريعا.

ونقلت الدراسة المنشورة في مجلة “فيرولوجي” المختصة في علم الأوبئة، أن فيروس كورونا يعيش لمدة أطول في الطقس البارد، وهو ما يعني أن التصدي له في فصل الشتاء سيكون أصعب من الصيف.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج على توقع سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من زيادة في الحالات الإيجابية بسبب إقبال دول متضررة بشدة على الشتاء في ديسمبر المقبل.

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