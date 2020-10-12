الصحة: نتائج علاج كورونا بـ «البلازما» مبشرة.. السعودية الأولى عربياً في أبحاث كوفيد

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تؤدي دوراً ريادياً وإسهاماً عالمياً كبيراً بالأبحاث السريرية والدراسات المتعلقة بالوصول إلى معلومات إضافية وخطوات باتجاه معالجات كورونا، عبر كوادرها من السعوديين والسعوديات من الرائدين في المجال البحثي الحائزين على مستويات موثوقية ومستويات علمية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، حتى أوصلوا ترتيب المملكة إلى المرتبة الـ 25 عالمياً، هي الثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى بين الدول العربية في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفايروس كورونا. وأعلن العبدالعالي أمس (الأحد) في مؤتمر صحفي تسجيل 323 ‏حالة جديدة. مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 325330 حالة بإضافة 593 حالة تعاف جديدة، وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها 323 حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 85%، وكبار السن 3% والوفيات 5043 حالة، بإضافة 25 حالة وفاة.

وأكد المتحدث، أن الصحة تواصل مراقبة ومتابعة نزول المنحنيات المتعلقة بالحالات الحرجة ما يدل على نتائج إيجابية، وأن الحالات المنومة في العنايات الحرجة تتجه بالاتجاه الإيجابي والجيد، إذ لاحظنا خلال الأسبوع الأخير انخفاضاً اقترب من 12% ومعظم الحالات التي غادرت أقسام العنايات الحرجة تخرج بتحسن في أوضاعها الصحية.