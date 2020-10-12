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تطورات جديدة في واقعة معنف ابنته وربطها بالسلم الحديدي في مكة !

تطورات جديدة في واقعة معنف ابنته وربطها بالسلم الحديدي في مكة !
http://almnatiq.net/?p=911433
المناطق_الرياض

قالت مصادر مطلعة أن المقيم البرماوي معنف طفلته والتي قام بربطها في سلم حديدي، وألقاها على الأرض مستخدما آلة السوط وضربها بكاملة قوته وذلك من أجل خلافات عائلية، يواجه قضيتين من قبل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة وهي التعنيف والتشهير.
وحسب “الوطن” أوضحت المصادر أنه سيتم استدعاؤه خلال الأيام القادمة وسماع كافة أقواله والاطلاع على كافة التحقيقات الأولية التي قامت بها النيابة العامة، وذلك من أجل إصدار الحكم.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور سلطان أن حق الأبوة لا يحمي أياً كان من تطبيق القانون تجاهه كون أن ما حدث هو تعنيف وليس تربية لذا فإن القانون له الأحقية في محاسبة هذا المعنف، منوها بأن التصوير والنشر للتشهير والترهيب هي تدخل ضمن الجرائم القانونية والتي تتم معاقبتها .

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