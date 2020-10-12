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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
http://almnatiq.net/?p=911434
المناطق_الرياض

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (24,096,714.05) ريال بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (72) مزارعًا, وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (386,614,903.88) ريال لعدد (1,393) مزارع بكمية (332,382) طن ، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19/8/1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.

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