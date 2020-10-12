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تركيا تواصل الاستفزاز شرق المتوسط “بالسفينة أوروتش”

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تركيا تواصل الاستفزاز شرق المتوسط “بالسفينة أوروتش”

تركيا تواصل الاستفزاز شرق المتوسط “بالسفينة أوروتش”
http://almnatiq.net/?p=911443
المناطق_وكالات

أعلنت تركيا إرسال السفينة أوروتش، إلى شرق المتوسط بزعم الحاجة إلى إجراء مسح زلزالي، وذلك وسط حالة توتر متصاعدة مع اليونان.

 

ووصفت «رويترز» الخطوة التركية بأنها، «تجديد للتوترات مع أثينا»، خاصة وأن إخطارًا بحريًّا بشأن إرسال السفينة المشار إليها، صدر من قبل البحرية التركية، تضمَّن قيام سفينتين أخريين «أتامان وجنكيز خان» بمواصلة العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر الجاري إلى جانب السفينة «أوروتش».

 

ودأبت أنقرة، على تحويل منطقة شرق المتوسط إلى بؤرة توتر، بزعم الحاجة إلى التنقيب عن الغاز، فرغم أوضاعها الداخلية المتردية اقتصاديًّا، تواصل تركيا إزكاء الصراعات في المنطقة تارة باستفزاز اليونان، وأخرى بدعم الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، فضلًا عن دورها المشبوه في سوريا وليبيا بدعم الميليشيات الإرهابية المسلحة، وسط حالة قلق إقليمي ودولي حيال الأطماع التركية المتصاعدة.

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