اندماج «الأهلي وسامبا» يخلق أكبر بنك بالشرق الأوسط في صافي الدخل

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المناطق_الرياض

يبدو أن ظهوره بشكل جد مقتضب خلال فيديو ترويجي لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية، أثار استياء كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي.

فقد أكد في تصريحات لشبكة “سي أن أن” في وقت متأخر مساء أمس أنه لم يعط موافقته على الظهور في المقطع المصور، كما أن كلامه اجتزئ وأجرج من سياقه.

وأوضح أن الكلام أخذ من تصريح موسع أدلى به قبل اشهر حول جهود مسؤولي الصحة العامة الفيدراليين في مكافحة الوباء.

إلى ذلك، شدد على أنه خلال ما يقارب الـ 50 سنة من عمله في القطاع الصحي لم يكن طرفاً في أي صراع سياسي كما لم يعلن تأييده أو انحيازه لأي مرشح.

مروجا لتجربة ترمب

يشار إلى أن حملة ترمب أطلقت الإعلان الجديد الأسبوع الماضي بعد خروج الرئيس من مركز والتر ريد الطبي العسكري إثر علاجه من كوفيد 19.

وبث الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية، في ميشيغان، مروجا لتجربة ترمب الشخصية مع الفيروس، ومستخدما في ذلك اقتباسًا من كلام فاوتشي، في محاولة لجعله يبدو كما لو أنه يؤيد رد ترمب، وإدارته للجائحة.

كما تضمن الإعلان العبارات التالي: “الرئيس ترمب يتعافى من فيروس كورونا، وكذلك أميركا. لقد ارتقينا معًا لمواجهة التحدي، وحماية كبار السن، وإمدادهم بالعقاقير المنقذة للحياة في وقت قياسي، دون تردد.. ثم ينتقل إلى جزء من مقابلة مع فاوتشي قال فيها “لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص يمكنه فعل المزيد.”

في المقابل، دافع تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترمب عن الإعلان في بيان قائلاً إن كلمات فاوتشي “دقيقة ومباشرة على لسانه.. ومثلما شهد الدكتور فاوتشي في الآونة الأخيرة في مجلس الشيوخ فقد تعامل الرئيس ترمب مع الفيروس على محمل الجد منذ البداية وتحرك بسرعة وأنقذ الأرواح”.

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