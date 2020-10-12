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بي.بي تبدأ الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق بسلطنة عمان

بي.بي تبدأ الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق بسلطنة عمان

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بي.بي تبدأ الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق بسلطنة عمان

بي.بي تبدأ الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق بسلطنة عمان
http://almnatiq.net/?p=911445
المناطق- رويترز

قالت بي.بي في بيان إن الشركة وشركاءها بدأوا الإنتاج من الرقعة 61 بحقل غزير للغاز الطبيعي في سلطنة عمان، بما يسبق خططا أولية بعدة أشهر.
وبدأ إنتاج المرحلة الأولى من تطوير الرقعة 61، خزان، في سبتمبر أيلول 2017. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية من الرقعة إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز وما يزيد عن 65 ألف برميل يوميا من المكثفات المصاحبة.
وتملك بي.بي 60 بالمئة من مشروع الرقعة 61، وتملك شركة عمانية وطنية للنفط والغاز 30 بالمئة وتملك بتروناس عشرة بالمئة.

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