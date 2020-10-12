الأرصاد: هطول أمطار رعدية اليوم على 4 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط رياح سطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.