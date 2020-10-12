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اكاديمية الحوار للتدريب تنظم برنامجاً تدريبياً للأئمة والوعاظ والخطباء في الدول العربية

اكاديمية الحوار للتدريب تنظم برنامجاً تدريبياً للأئمة والوعاظ والخطباء في الدول العربية

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اكاديمية الحوار للتدريب تنظم برنامجاً تدريبياً للأئمة والوعاظ والخطباء في الدول العربية

اكاديمية الحوار للتدريب تنظم برنامجاً تدريبياً للأئمة والوعاظ والخطباء في الدول العربية
http://almnatiq.net/?p=911459
المناطق_الرياض

تعتزم أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إقامة برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة ” اليونسكو” بعنوان: (تأهيل مدربين في الاتصال الدعوي) على حقيبة الدليل اٌلإسترشادي للأئمة والوعاظ والخطباء وذلك يومي 26 – 27 صفر 1442هـ الموافق 13-14 أكتوبر 2020 م ويستهدف البرنامج حوالي ( 200 ) خطيباً وواعظاً من الدول العربية ، و يقدمها الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي .
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل مدربين في الاتصال الدعوي ، وتمكين المستهدَفين من مهارات التدريب وأساليبه ، وتعزيز المهارات الاتصالية ومهارات الحديث المؤثر عند الخطيب والواعظ ، و التعريف بدور الخطيب والواعظ في ترسيخ قيم الحوار بين الثقافات ، وإبراز دور القيم الانسانية المشتركة وأثرها في تعزيز ثقافة الحوار والسلام ، و توضيح المنطلقات الأساسية للحوار بين أتباع الأديان وغاياته ، والتعريف بأسس إعداد الخطبة وتبيين وظيفتها وقيمتها الاتصالية ، و تبيين دور لغة الجسد في توصيل رسائل الخطاب المعززة لثقافة الحوار.
ويأتي تنظيم هذا البرامج سعيًا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على قيم وثقافة الحوار .

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