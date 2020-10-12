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«حساب المواطن» يوضح كيفية حذف الدخل الإضافي من بيانات المستفيد

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«حساب المواطن» يوضح كيفية حذف الدخل الإضافي من بيانات المستفيد

«حساب المواطن» يوضح كيفية حذف الدخل الإضافي من بيانات المستفيد
http://almnatiq.net/?p=911466
المناطق_الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية حذف مصدر دخل إضافي كان مسجلًا من قبل في حساب المستفيد، ولم يعد يستفيد منه. وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة ( تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل)، ثم الإنتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة، وحذف الدخل، ثم الضغط على (حفظ)». ووجّه أحد المواطنين استفسارًا، بأنه كان لديه دخل إضافي ومسجل ضمن بياناته ببرنامج حساب المواطن؛ لكن هذا الدخل لا يستفيد منه في الوقت الحالي، متسائلًا عن كيفية حذفه من حسابه.

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