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رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك تدعو للمشاركة في بطولتها التنشيطية لكرة القدم بالمنطقة

رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك تدعو للمشاركة في بطولتها التنشيطية لكرة القدم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=911472
المناطق_تبوك
دعت رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك الرياضيين بالمنطقة والمهتمين ممن تجاوزت أعمارهم الأربعون عاما للمشاركة في بطولتها التنشيطية لكرة القدم والتي ستقام على أحد الملاعب السداسية بمدينة تبوك .
وقالت ” الرابطة ” أنه يمكن للراغبين الإستفسار أو التسجيل في هذه البطولة التواصل مع اللجنة عبر رقم الهاتف التالي :- 055 668 3307 أو الهاتف :- 055 668 3307 مع الأخذ في الإعتبار أن من شروط البطولة أن يلتزم المشارك بدفع الرسوم الرمزية للبطولة وأن لايتجاوز عدد الفريق الواحد 14 لاعباً مشيرة إلى أن البطولة ستقام على ملعب سداسي تتوافر فيه الظروف المثالية  التي يبحث عنها محبو هذه الرياضة الشعبية لممارسة لعبة كرة القدم من حيث الأرضية ووجود جميع المستلزمات الضرورية للحفاظ على سلامة اللاعبين.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الرابطة أن البطولة ستقام وفق الإجراءات المتبعة في كرة القدم وبكافة قوانينها لاسيما في الفترة الحالية التي يمنع فيها حضور الجماهير والإلتزام بالتباعد المجتمعي وكل مايحقق سبل الوقاية والحماية للاعبي الفرق المشاركة .
وأضاف تسعى رابطة تبوك من خلال إقامة مثل هذه البطولات لتحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في المنطقة بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030 .

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