احدث الأخبار

جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق برنامج التدريب الجامعي لشباب وفتيات السعودية
أبرز المواد
 الكويت تسلم القاهرة عناصر تابعة لجماعة الإخوان عملوا ضد مصر من الأراضي الكويتية
أبرز المواد
 انتحار طفل إيراني لعدم قدرة عائلته على تأمين هاتفا لمواصلة تعليمه عن بعد
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء”: تسجيل أرض على 12 مليون م2 بالرياض وفرض الرسم عليها بأثر رجعي
أبرز المواد
 رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك تدعو للمشاركة في بطولتها التنشيطية لكرة القدم بالمنطقة
أبرز المواد
 اكاديمية الحوار للتدريب تنظم برنامجاً تدريبياً للأئمة والوعاظ والخطباء في الدول العربية
أبرز المواد
 «حساب المواطن» يوضح كيفية حذف الدخل الإضافي من بيانات المستفيد
أبرز المواد
 روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و 125 وفاة
أبرز المواد
 صورة تاريخية للملك عبدالعزيز والملك سعود وخلفهما جمع من المواطنين.. والكشف عن مناسبتها وتاريخ التقاطها!
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية اليوم على 4 مناطق
أبرز المواد
 بي.بي تبدأ الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق بسلطنة عمان
أبرز المواد
 اندماج «الأهلي وسامبا» يخلق أكبر بنك بالشرق الأوسط في صافي الدخل
أبرز المواد
جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق برنامج التدريب الجامعي لشباب وفتيات السعودية

جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق برنامج التدريب الجامعي لشباب وفتيات السعودية

أبرز المواد
الكويت تسلم القاهرة عناصر تابعة لجماعة الإخوان عملوا ضد مصر من الأراضي الكويتية

الكويت تسلم القاهرة عناصر تابعة لجماعة الإخوان عملوا ضد مصر من الأراضي الكويتية

أبرز المواد
انتحار طفل إيراني لعدم قدرة عائلته على تأمين هاتفا لمواصلة تعليمه عن بعد

انتحار طفل إيراني لعدم قدرة عائلته على تأمين هاتفا لمواصلة تعليمه عن بعد

أبرز المواد
“الأراضي البيضاء”: تسجيل أرض على 12 مليون م2 بالرياض وفرض الرسم عليها بأثر رجعي

“الأراضي البيضاء”: تسجيل أرض على 12 مليون م2 بالرياض وفرض الرسم عليها بأثر رجعي

أبرز المواد

الكويت تسلم القاهرة عناصر تابعة لجماعة الإخوان عملوا ضد مصر من الأراضي الكويتية

الكويت تسلم القاهرة عناصر تابعة لجماعة الإخوان عملوا ضد مصر من الأراضي الكويتية
http://almnatiq.net/?p=911481
المناطق - الرياض

سلمت السلطات الكويتية 3 مصريين مقيمين في البلاد إلى الإنتربول الدولي تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات المصرية لتورطهم في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب “العربية.نت” وفق معلومات أكدتها مصادر مصرية فإن هؤلاء المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان ويقيمون في منطقة الفروانية وأطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الفوضى والخروج عن النظام والتظاهر ضد الحكومة خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك ضمن التنسيق بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.

وكانت الكويت أعلنت في يوليو من العام الماضي، ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

كما كشفت التحقيقات في حينه أن المتهمين يشكلون خلية ضمن خلايا أخرى في الكويت، ترتبط بجماعة الإخوان في مصر، ويمارسون أنشطة اقتصادية، لتمول لاحقا عبر عائداتها عمليات إرهابية في مصر. واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن، استهدفت تقويض الأمن.

إلى ذلك، تبين أنهم يعملون بسوق النقد الأجنبي، ويوجهون المصريين العاملين بالخارج، لا سيما في الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، تنفيذاً لتكليفات الجماعة.

 

روابط ذات صلة

جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق برنامج التدريب الجامعي لشباب وفتيات السعودية

جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق برنامج التدريب الجامعي لشباب وفتيات السعودية
انتحار طفل إيراني لعدم قدرة عائلته على تأمين هاتفا لمواصلة تعليمه عن بعد

انتحار طفل إيراني لعدم قدرة عائلته على تأمين هاتفا لمواصلة تعليمه عن بعد
“الأراضي البيضاء”: تسجيل أرض على 12 مليون م2 بالرياض وفرض الرسم عليها بأثر رجعي

“الأراضي البيضاء”: تسجيل أرض على 12 مليون م2 بالرياض وفرض الرسم عليها بأثر رجعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*