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السلطات الليبية تطلق الرهائن الهنود المخطوفين في منطقة الشويرف

السلطات الليبية تطلق الرهائن الهنود المخطوفين في منطقة الشويرف
http://almnatiq.net/?p=911488
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا إطلاق الرهائن الهنود الذين خطفتهم عصابة إجرامية في منطقة الشويرف، مشيرة إلى وصولهم لمديرية أمن الهلال النفطي في البريقة، الليلة الماضية ، بعد أن أثمرت جهود التفاوض مع خاطفيهم عن إطلاقهم.
وأشارت السلطات الأمنية في بيان لها اليوم ، إلى أن الرهائن هم سبعة مهندسين وفنيين تابعين لشركة «الشعلة المضيئة للمقاولات وخِدْمات الحقول النفطية»، خُطفوا في 14 سبتمبر
الماضي خلال مرورهم بتلك المنطقة.
وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى البريقة مسؤولة من السفارة الهندية في ليبيا، بالإضافة إلى قيادات مديرية أمن الهلال النفطي.

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