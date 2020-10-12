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وزير الخارجية يلتقي وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ

وزير الخارجية يلتقي وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ
http://almnatiq.net/?p=911491
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعهم الشهري العادي في لكسمبورغ.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة.
وأعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رغبة دولهم في تعزيز التعاون والحوار مع المملكة.

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