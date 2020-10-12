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سانتوس لاجونا يواصل انتصاراته في الدوري المكسيكي على حساب تيخوانا

سانتوس لاجونا يواصل انتصاراته في الدوري المكسيكي على حساب تيخوانا
http://almnatiq.net/?p=911494
المناطق - الرياض

حقق فريق سانتوس لاجونا الفوز الثالث على التوالي في الدوري المكسيكي لكرة القدم، بعدما تغلب على تيخوانا 2 – 0 ، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشر للمسابقة.
وافتتح والتر ساندوفال التسجيل لسانتوس لاجونا في الدقيقة 23، قبل أن يسجل فلاديمير لورونا لاعب تيخوانا بالخطأ في مرمى فريقه الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وبهذا الفوز رفع سانتوس لاجونا رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد تيخوانا عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

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