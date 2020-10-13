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“الصحة” تدعو بعض الفئات من المرضى إلى تأجيل العمرة وزيارة الحرم

“الصحة” تدعو بعض الفئات من المرضى إلى تأجيل العمرة وزيارة الحرم
http://almnatiq.net/?p=911500
المناطق - الرياض

دعت وزارة الصحة بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لبعض الفئات من المرضى.
ونشرت “الصحة” في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة، إنفوجرافيك يوضح هذه الفئات وهم من يعانون من السكري غير المنضبط “جرى تنويمه خلال آخر 6 أشهر”، وارتفاع ضغط الدم “جرى تنويمه خلال آخر 6 أشهر”، وقصور عضلة القلب، ونقص المناعة، وأمراض الصدر المزمنة، “جرى تنويمهم خلال آخر سنة”، والسمنة المفرطة، وتليف الكبد، وأمراض الشرايين التاجية “جرى تنويمهم خلال آخر 6 أشهر”، إضافةً للحوامل.

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